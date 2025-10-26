Hírlevél

Extrém jelmezek, zombik, és tündérpincsik: így nézett ki a halloweeni kutyafelvonulás New Yorkban

A halloweeni időszakban New York utcái megtelnek színekkel és vidámsággal. Minden évben eljön egy nap, amikor a reflektorfény a négylábú kedvenceikre irányul.
A híres Tompkins Square Park-i halloweeni kutyaparádé idén sem okozott csalódást, a város legkreatívabb gazdái és kutyái ismét bebizonyították, hogy a fantázia és a humor nem ismer határokat.  A felvonulás közel harminc éves múltra tekint vissza, és minden alkalommal hatalmas tömegeket vonz. Nem csoda, hiszen kevés szívderítőbb látvány akad annál, mint amikor több száz kutya vonul végig mini dinoszauruszként, hot-dogként, szuperhősként vagy éppen apró rockzenészként. A szervezők szerint az idei halloweeni felvonulás különlegessége a rekord számú résztvevő, és az elképesztő kreativitás volt, a résztvevők közül különösen sokan döntöttek úgy, hogy összeöltöznek a kutyáikkal.

Sokan saját kezűleg varrják vagy készítik el a kutyák ruháit

 

