Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Ennél félelmetesebb dolgot még sosem mutatott Putyin! Már most retteg a Nyugat

FKA Twigs

Az egzotikus istennő megmutatta, mit tud – és ettől forrni kezd a véred

52 perce
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Tánc, test, csábítás: készülj egy érzéki robbanásra! FKA Twigs egzotikus képei nem a gyengéknek valók.
Link másolása
Vágólapra másolva!
FKA Twigsistennőművészszexualitáserotika

FKA Twigs brit énekesnő, táncos és vizuális művész, akit különleges, szinte földöntúli kisugárzása tesz ellenállhatatlanná.  Egzotikus szépsége, légies mozgása és merész klipjei hipnotikus hatást gyakorolnak a közönségre. 

Nem csak hangjával, de testével is kommunikál – erotikától fűtött performanszai, áttetsző ruhái és szuggesztív fotói miatt gyakran a női szexualitás művészi kifejezőjeként emlegetik. 

FKA Twigs stílusa egyszerre törékeny és végzetesen vonzó, mintha egy másik világból érkezett volna csábítani. Ha még nem ismered, ideje, hogy elmerülj a fantáziavilágában!

1 2 3
... 11
Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!