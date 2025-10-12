Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
fitneszruha

Minden kanyar a helyén – Heidit nem lehet nem észrevenni!

1 órája
Olvasási idő: 5 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Ha tudnád, biztos elkapnád. Heidi Somers ízlésesen, de mégis szinte mindent megmutat: csodás mellek, feszes combok, eddig csak a legerotikusabb álmaidban láttál ilyeneket.
Link másolása
Vágólapra másolva!
fitneszruhamotivációfitnesziparkirálynő

Heidi Somers, ismertebb nevén BuffBunny, vagyis az igazi fitnesznyuszi, az edzőterem királynője és a fitneszipar egyik legnagyobb sztárja.  Alaszka csendes városából indult, majd vért, izzadtságot és acélszívó akaratot tett bele, hogy milliókat inspiráljon. Teste maga a reklám arról, mit jelent kitartónak lenni: Amikor Heidi a teremben emel, a srácok is csak néznek, mert nála minden mozdulatban van tűz, izom és csábítás. Ő nem egyszerűen csak gyúr, hanem épít – márkát, közösséget, birodalmat. 

A Buffbunny Collection női fitneszruhái ma világszinten hódítanak, miközben Heidi Somers a motiváció és önbizalom egyik legerősebb női arca maradt.

1 2 3
... 11
Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!