Minden kanyar a helyén – Heidit nem lehet nem észrevenni!

Heidi Somers, ismertebb nevén BuffBunny, vagyis az igazi fitnesznyuszi, az edzőterem királynője és a fitneszipar egyik legnagyobb sztárja. Alaszka csendes városából indult, majd vért, izzadtságot és acélszívó akaratot tett bele, hogy milliókat inspiráljon. Teste maga a reklám arról, mit jelent kitartónak lenni: Amikor Heidi a teremben emel, a srácok is csak néznek, mert nála minden mozdulatban van tűz, izom és csábítás. Ő nem egyszerűen csak gyúr, hanem épít – márkát, közösséget, birodalmat.

A Buffbunny Collection női fitneszruhái ma világszinten hódítanak, miközben Heidi Somers a motiváció és önbizalom egyik legerősebb női arca maradt.