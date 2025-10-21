Hírlevél

Akkorát csapott a lengyelekre Lavrov, hogy az a Holdon is hallatszik

Orbán Viktor: Újabb kutatóűrhajós, újabb büszkeség!

Ártatlan mosoly, veszélyes póz – JadeyAnh egyszerre édes és szikrázó

A német-ázsiai származású influenszer nemcsak a szemeivel mesél, hanem a testével is történetet ír. JadeyAnh maga a vizuális csábítás.
JadeyAnh ázsiai származású német tartalomkészítő, modell és influenszer, aki merész, testpozitív stílusával robbant be az online világba. Instagramon és különféle prémium platformokon osztja meg a fotóit, melyekre a kifinomult szépség jellemző. Nemcsak a hibátlan bőre és babaarca teszi különlegessé, hanem az a magabiztosság is, amivel a kamera elé áll. 

JadeyAnh nem követi a trendeket – ő maga az, amit mások másolni próbálnak.

