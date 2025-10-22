Kifinomult báj, bomba alak – képeken mutatjuk Hollywood leggyönyörűbb díváját – galéria

Hírlevél

A színésznő, akinek a bája nem ismer időt. Jessica Alba még mindig kíméletlenül vonzó.
stílusikonDark AngelSin Cityszínésznő

Jessica Alba amerikai színésznő, üzletasszony és stílusikon, aki a 2000-es évek elején robbant be a köztudatba a Dark Angel sorozattal, majd olyan filmekkel vált világhírűvé, mint a Sin City, a Fantastic Four vagy a Honey.

Jessica Alba
Jessica Alba 2025 Vanity Fair Oscar Party
Fotó: CraSH / Northfoto

 

 Kifinomult szépsége, természetes bája és érzéki megjelenése évtizedek óta a férfiak kedvence és a nők példaképe.

Jessica Alba ma már nemcsak a vörös szőnyegen hódít: saját márkája, a The Honest Company révén az üzleti életben is sikeres. Képei most is bizonyítják: az igazi kisugárzás nem fakul.

