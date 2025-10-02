Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Kiszivárogtak a részletek! Mindenki Putyin drámai bejelentésére vár

Karina Elle

Kockás has, végtelen hosszú combok és tökéletes mellek – elképesztő képen a fitneszmodell

1 órája
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
A bombázó, akitől még a legkeményebb pasik is elgyengülnek. Karina Elle bikinis pózai a földbe döngölnek.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Karina Ellebikinisfitneszvilágpózai

Karina Elle a fitneszvilág egzotikus szépsége, aki szexi kisugárzásával és tökéletes alakjával hódította meg a világot. Egykori atléta, mára fitneszmodell és influenszer, akinek képeit milliók követik. Karina nemcsak sportos testével, de magabiztos, nőies stílusával is leveszi a férfiakat a lábukról. Bikinis fotói és edzőtermi megjelenése minden alkalommal felrobbantják az Instagramot, miközben karrierje folyamatosan felfelé ível. Ő a nő, akiben egyszerre van meg a dögös modell és a keményen dolgozó sportoló ereje – igazi álomnő, aki előtt minden férfi megadja magát.

Karina Ellen elképesztő képei:

1 2 3
... 10
Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!