A mellek, melyeket nemcsak nézni akarsz, hanem újra és újra látni – képgaléria

Képei nem pózok – vizuális vallomások. Katherine Moore nem villant, inkább hipnotizál, függőséget okoz.
Katherine Moore Kitty néven az OnlyFans egyik új kedvence: magabiztos, érzéki és minden fotójában ott van az a fajta női kisugárzás, amit nem lehet tanulni – születni kell vele. Posztjai finoman provokatívak, de nem közönségesek: inkább stílusos játéka a fénynek, testnek és tekintetnek.
Követői szerint Katherine Moore az a modell, aki tudja, hogy a sejtetés sokkal izgalmasabb, mint a leleplezés – és pontosan ettől válik addiktívvá.
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!