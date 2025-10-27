Keira Knightley olyan, akár egy eperhabtorta – finom, édes és elég egy kanál belőle, hogy rákattanj – képgaléria

Keira Knightley, az elismert brit színésznő a nemzetközi filmművészetben. 1985. március 26-án született a londoni Teddingtonban, Will Knightley színész és Sharman Macdonald drámaíró gyermekeként, és már korán megismerkedett a előadóművészetek világával. Ezek a korai tapasztalatok felgyújtották benne a színészet iránti szenvedélyt, és kilencéves korában bemutatkozott televíziós produkciójában.

Keira Knightley szépsége ragyog

Fotó: Jordan Pettitt / Northfoto