Keira Knightley olyan, akár egy eperhabtorta – finom, édes és elég egy kanál belőle, hogy rákattanj – képgaléria

Ismét bebizonyította: nem kell kivágott ruha ahhoz, hogy valaki szexi legyen. Keira Knightley tekintete páratlan, stílusa utánozhatatlan.
Keira Knightley, az elismert brit színésznő a nemzetközi filmművészetben. 1985. március 26-án született a londoni Teddingtonban, Will Knightley színész és Sharman Macdonald drámaíró gyermekeként, és már korán megismerkedett a előadóművészetek világával. Ezek a korai tapasztalatok felgyújtották benne a színészet iránti szenvedélyt, és kilencéves korában bemutatkozott televíziós produkciójában. 

Keira Knightley
Keira Knightley szépsége ragyog
Fotó: Jordan Pettitt / Northfoto

Keira Knightley áttörő szerepe Elizabeth Swann megformálása volt a Karib-tenger kalózai: A Fekete Gyöngy átka (2003) című filmben. Ezzel a szereppel globális elismerést szerzett.

