Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Ennél félelmetesebb dolgot még sosem mutatott Putyin! Már most retteg a Nyugat

modell

Kiernan Shipka akár egy belga csokoládébonbon – kívül kifinomult, belül csupa meglepetés

54 perce
Olvasási idő: 5 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Mint egy jól behűtött prosecco, elegáns, csillogó és mindig ünnepi. Amikor Kiernan Shipka megjelenik, rögtön pezsegni kezd a levegő.
Link másolása
Vágólapra másolva!
modellsorozatokszínésznő

Kiernan Shipka már fiatalon is olyan tagadhatatlan könnyedséget és bájt mutatott a kamera előtt, hogy amikor úgy döntött, hogy színésznő lesz, az természetesnek tűnt számára. Miután modellként kezdte pályafutását, Shipka olyan népszerű sorozatokban kapott vendégszerepeket, mint a "Monk" című akció-vígjáték.

Kiernan Shipka
Kiernan Shipka, amerikai színésznő
Fotó: KGC-03 / Northfoto

 De a provokatív AMC drámasorozatban, a Mad Men, azaz Reklámőrültek-ben  játszott szerepe tette  Kiernan Shipka-t közismertté.

Stílusos megjelenésével és vagány személyiségével a fiatal Kiernan Shipka gyorsan Hollywood egyik kedvence lett.

1 2 3
... 12
Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!