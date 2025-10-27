Kiernan Shipka akár egy belga csokoládébonbon – kívül kifinomult, belül csupa meglepetés

Mint egy jól behűtött prosecco, elegáns, csillogó és mindig ünnepi. Amikor Kiernan Shipka megjelenik, rögtön pezsegni kezd a levegő.
Kiernan Shipka már fiatalon is olyan tagadhatatlan könnyedséget és bájt mutatott a kamera előtt, hogy amikor úgy döntött, hogy színésznő lesz, az természetesnek tűnt számára. Miután modellként kezdte pályafutását, Shipka olyan népszerű sorozatokban kapott vendégszerepeket, mint a "Monk" című akció-vígjáték.
De a provokatív AMC drámasorozatban, a Mad Men, azaz Reklámőrültek-ben játszott szerepe tette Kiernan Shipka-t közismertté.
Stílusos megjelenésével és vagány személyiségével a fiatal Kiernan Shipka gyorsan Hollywood egyik kedvence lett.
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!