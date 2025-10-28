Izgalmas bikinibe préselte almamelleit a modern Lara Croft – galéria

Kira Kosarin amerikai színésznő, aki a Nickelodeon „A Thunderman család” gyereksztárjaként lett ismert, de ebből a szerepből gyorsan kitört: ma már, felnőttként merészen vállalja nőiességét. Az Instagramon gyakran posztol dögös, mégis elegáns képeket, klipjeiben pedig egyszerre érzéki és művészi.

Kia Kosarin, amerikai színésznő

Fotó: Mayer/face to face / NORTHFOTO