Kígyóbőrű, szőrös és ujjai vannak: ezek a világ legfurcsább gyümölcsei – galéria

A világ tele van különleges ízekkel és formákkal – de vannak gyümölcsök, amelyek még a legnagyobb ínyenceket is meglepik. Van, amelyik szúr, másik büdös, némelyik pedig csak akkor nem mérgező, ha jól nyitjuk fel. Egyesek inkább dísznek valók, másokért a helyiek rajonganak, miközben a turisták alig merik megkóstolni őket.
A természet azonban minden furcsaságával együtt is lenyűgöző: ezek a gyümölcsök bizonyítják, hogy az ízek világa sokkal merészebb és színesebb, mint gondolnánk. Összegyűjtöttük a tíz legfurcsább termést, melyekről nehezen hihető, hogy a természet alkotta – és hogy valóban ehető.
Galéria: Ezek a világ legfurcsább gyümölcsei
1/10
Durián: híresen büdös (egyesek szerint romlott hagyma + benzin szagú), mégis sokan imádják az ízét
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!