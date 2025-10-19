Eladó Nagy-Britannia legkisebb kastélya: 59 négyzetméteres, de közel 150 millió forintot kérnek érte – galéria

A Gazebo Tower néven ismert aprócska kastély a festői Ross-on-Wye városában, Herefordshire-ben található. A Grade II besorolású, műemléki védettség alatt álló épület mindössze 59 négyzetméteres, és a történelmi városfal része.
Az 1830-as években épített tornyot eredetileg kilátóként vagy úgynevezett „folly”-ként (díszes, funkció nélküli torony) használták, ahonnan messzire el lehet látni a vidékre.
A háromszintes épületben egy hálószoba, egy nappali, egy konyha és egy fürdőszoba található, a legfelső szintről pedig pazar panoráma nyílik a Wye folyó völgyére. Bár apró, a torony helyi nevezetességnek számít, és a hirdetés szerint akár turisták számára is ideális AirBnB-szállás lehet.
A hirdetők szerint a különleges, gótikus stílusú torony egyedi lehetőség azoknak, akik szeretnének „saját kastélyt” birtokolni, még ha csak miniatűr méretben is.
Galéria: Eladó Nagy-Britannia legkisebb kastélya
Eladó Nagy-Britannia legkisebb kastélya
