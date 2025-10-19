Eladó Nagy-Britannia legkisebb kastélya: 59 négyzetméteres, de közel 150 millió forintot kérnek érte – galéria

Az 1830-as években épített tornyot eredetileg kilátóként vagy úgynevezett „folly”-ként (díszes, funkció nélküli torony) használták, ahonnan messzire el lehet látni a vidékre.

A háromszintes épületben egy hálószoba, egy nappali, egy konyha és egy fürdőszoba található, a legfelső szintről pedig pazar panoráma nyílik a Wye folyó völgyére. Bár apró, a torony helyi nevezetességnek számít, és a hirdetés szerint akár turisták számára is ideális AirBnB-szállás lehet.