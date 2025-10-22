Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli!

Zelenszkij lebukott: hazudik, mint a vízfolyás

Látta már?

Így kezd a becsületéért játszó Liverpool Frankfurtban

Merve Bolugur buja titok

A szultán háremének legszebb ékköve lehetne ez a fekete szépség – szexi képek

53 perce
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
A szultán palotájából az álmok hálószobájába. Merve Bolugur, akiért a férfiak lángra lobbannak.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Merve Bolugur buja titoktelevíziószeximodellszínésznő

Merve Bolugur török színésznő és modell, aki elsősorban a világszerte ismert Szulejmán sorozatokból vált híressé. 

Merve Bolugur
Merve Bolugur a New York-i divathéten

Merve Bolugur jelenleg 38 éves, és nemcsak tehetsége, hanem lehengerlő szépsége is reflektorfényben tartja.  Karcsú alakja, formás csípője és buja tekintete miatt sokak szerint ő a török televízió egyik legcsábítóbb sztárja. Elegáns megjelenésével és magabiztos kisugárzásával modellként is gyakran foglalkoztatják. 

Nem véletlen, hogy a férfiak milliói rajonganak érte, hiszen Merve Bolugur egyszerre testesíti meg a kifinomult színésznőt és a szexi díva archetípusát, aki minden nyilvános szereplésével felkorbácsolja a fantáziát.

1 2 3
... 11
Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!