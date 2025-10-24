Ez a csinibaba olyan édes, mint a habos-diós csigában a töltelék – maga a mennyei mámor! – képek

A póló feszes, a pillantás sokat sejtet, a dekoltázs pedig önálló életet él. QuarterJade, az egyik legismertebb gamerlány most ledobta a fejhallgatót – és vele együtt a felesleges ruhadarabokat is.

QuarterJade amerikai‑norvég‑kínai származású tartalomkészítő, aki 2017 októberében indult el a streaming világában. Éles játékos reflexekkel, vibráló online személyiséggel és vizuális kisugárzással hódít: stílusos fotóin nemcsak a gamer oldala jelenik meg, hanem az a magabiztos vonal is, amit a kamerák előtti jelenlét során ural. Követői több mint millióan vannak, QuarterJade tudatosan építi közösségét, ahogy a fényképekből is egyértelműen látszik az ikon‑potenciál. A bejegyzés megtekintése az Instagramon 𓆩 jodi 𓆪 (@quarterjade) által megosztott bejegyzés

