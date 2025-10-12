Rolls-Royce a kutyának: luxusautó készült egy aranyos kedvenc tiszteletére – galéria

A Rolls-Royce ismét bebizonyította, hogy ha valaki elég gazdag és elég elszánt, szinte bármit megvalósítanak számára. Egy tehetős házaspár ugyanis különleges módon akarta megörökíteni szeretett labrador-golden retriever keveréküket, Baileyt – méghozzá egy egyedi építésű Rolls-Royce Spectre formájában.

A luxus elektromos kupé, amely a Spectre Bailey nevet kapta, a Rolls-Royce exkluzív „Bespoke” (egyedi igényekre szabott) programja keretében készült, a márka New York-i irodájában. Itt a legkülönlegesebb igényeket is valóra váltják, és a Bailey-projekt minden részlete a tulajdonosok kedvencének állít emléket.

Rolls-Royce a kutyának: luxusautó készült egy aranyos kedvenc tiszteletére

Fotó: Northfoto/JLPPA/Bestimage/Rolls-Royce

A belső térben Bailey arcképe is helyet kapott: a hátsó ülések közötti panelen egy aprólékosan kidolgozott, több mint 180 darabból álló faberakás portré díszeleg, 22 különböző árnyalatú furnérból kirakva. Az alkotás négy hónapnyi kézimunkát igényelt, a mesterek még korábban soha nem használt anyagokat is kipróbáltak. Bailey nyelvének megformálásához például négy különböző faanyagot választottak, hogy tökéletesen visszaadják a természetes színeket.