Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Meghalt Diane Keaton

Rolls-Royce

Rolls-Royce a kutyának: luxusautó készült egy aranyos kedvenc tiszteletére – galéria

1 órája
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Egy amerikai milliomos házaspár annyira szereti a kutyáját, hogy egy Rolls-Royce-t készíttetett róla mintázva. A különleges elektromos kupé, a Spectre Bailey, a brit luxusautó-gyártó egyedi megrendelésre készült programjának egyik legmeghökkentőbb alkotása lett.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Rolls-RoyceautóprogramBespokeluxusBailey

A Rolls-Royce ismét bebizonyította, hogy ha valaki elég gazdag és elég elszánt, szinte bármit megvalósítanak számára. Egy tehetős házaspár ugyanis különleges módon akarta megörökíteni szeretett labrador-golden retriever keveréküket, Baileyt – méghozzá egy egyedi építésű Rolls-Royce Spectre formájában.

A luxus elektromos kupé, amely a Spectre Bailey nevet kapta, a Rolls-Royce exkluzív „Bespoke” (egyedi igényekre szabott) programja keretében készült, a márka New York-i irodájában. Itt a legkülönlegesebb igényeket is valóra váltják, és a Bailey-projekt minden részlete a tulajdonosok kedvencének állít emléket.

Rolls-Royce a kutyának: luxusautó készült egy aranyos kedvenc tiszteletére, RollsRoyce, autó, kutya, galéria, 2025
Rolls-Royce a kutyának: luxusautó készült egy aranyos kedvenc tiszteletére
Fotó: Northfoto/JLPPA/Bestimage/Rolls-Royce

A belső térben Bailey arcképe is helyet kapott: a hátsó ülések közötti panelen egy aprólékosan kidolgozott, több mint 180 darabból álló faberakás portré díszeleg, 22 különböző árnyalatú furnérból kirakva. Az alkotás négy hónapnyi kézimunkát igényelt, a mesterek még korábban soha nem használt anyagokat is kipróbáltak. Bailey nyelvének megformálásához például négy különböző faanyagot választottak, hogy tökéletesen visszaadják a természetes színeket.

A belső színek Bailey bundájának árnyalatait követik, barna és bézs tónusokkal, a küszöböket és a műszerfalat pedig apró rózsaarany mancsnyomok díszítik. A végeredmény egyszerre megható és extravagáns – méltó tisztelgés egy család négylábú tagja előtt, és újabb bizonyíték arra, hogy a Rolls-Royce-nál valóban semmi sem lehetetlen.

Rolls-Royce a kutyának: luxusautó készült egy aranyos kedvenc tiszteletére, RollsRoyce, autó, kutya, galéria, 2025
Rolls-Royce a kutyának: luxusautó készült egy aranyos kedvenc tiszteletére, RollsRoyce, autó, kutya, galéria, 2025
Rolls-Royce a kutyának: luxusautó készült egy aranyos kedvenc tiszteletére, RollsRoyce, autó, kutya, galéria, 2025
Rolls-Royce a kutyának: luxusautó készült egy aranyos kedvenc tiszteletére, RollsRoyce, autó, kutya, galéria, 2025
Rolls-Royce a kutyának: luxusautó készült egy aranyos kedvenc tiszteletére, RollsRoyce, autó, kutya, galéria, 2025
Rolls-Royce a kutyának: luxusautó készült egy aranyos kedvenc tiszteletére, RollsRoyce, autó, kutya, galéria, 2025
Rolls-Royce a kutyának: luxusautó készült egy aranyos kedvenc tiszteletére, RollsRoyce, autó, kutya, galéria, 2025
Rolls-Royce a kutyának: luxusautó készült egy aranyos kedvenc tiszteletére, RollsRoyce, autó, kutya, galéria, 2025
Rolls-Royce a kutyának: luxusautó készült egy aranyos kedvenc tiszteletére, RollsRoyce, autó, kutya, galéria, 2025
Rolls-Royce a kutyának: luxusautó készült egy aranyos kedvenc tiszteletére, RollsRoyce, autó, kutya, galéria, 2025
Galéria: Képeken az egyedi készítésű luxusautó
1/10
Képeken az egyedi készítésű luxusautó

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!