Rózsás ajkai tündöklő csillag – buja bájait bambulni maga a mennyei mámor! – képek

Michelle Lewin venezuelai fitneszmodell, aki a nulláról építette fel magát, ma pedig több millió követő figyeli, ahogy brutálisan formában tartja testét. Feneke és izmos combjai legendásak a fitneszvilágban, miközben nőies vonalait sosem adta fel.

Michelle Lewin edzései kemények, stílusa magabiztos, és minden posztja önbizalmat, szexiséget és erőt sugároz — igazi példakép azoknak, akik egyszerre akarnak dögösek és vasakaratúak lenni.