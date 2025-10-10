Rózsás ajkai tündöklő csillag – buja bájait bambulni maga a mennyei mámor! – képek

A venezuelai modell és vállalkozó ma Miamiban él. Michelle Lewin kezdetben divat-modellként dolgozott, majd a testépítés és fitness iránti szenvedélye vitte tovább.
Michelle Lewin venezuelai fitneszmodell, aki a nulláról építette fel magát, ma pedig több millió követő figyeli, ahogy brutálisan formában tartja testét. Feneke és izmos combjai legendásak a fitneszvilágban, miközben nőies vonalait sosem adta fel.
Michelle Lewin edzései kemények, stílusa magabiztos, és minden posztja önbizalmat, szexiséget és erőt sugároz — igazi példakép azoknak, akik egyszerre akarnak dögösek és vasakaratúak lenni.
