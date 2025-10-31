Salma Hayek ledobta a textilt – mutatjuk a tűzforró képeket

Salma Hayek, mexikói-amerikai színésznő és producer, jelentős mértékben hozzájárult mind a hollywoodi filmiparhoz, mind a filantróp ügyekhez. Mexikóban telenovelákban és filmekben küzdötte fel magát, majd 1991-ben Los Angelesbe költözött, ahol végül nemzetközi hírnevet szerzett.

Salma Hayek még mindig bomba formában van

Fotó: Nancy Kaszerman