Salma Hayek ledobta a textilt – mutatjuk a tűzforró képeket

A színésznő formája időtállóbb, mint Hollywood egésze. Salma Hayek 59 évesen is dögösebb, mint valaha – a fotók bizonyítják.
Salma Hayek, mexikói-amerikai színésznő és producer, jelentős mértékben hozzájárult mind a hollywoodi filmiparhoz, mind a filantróp ügyekhez. Mexikóban telenovelákban és filmekben küzdötte fel magát, majd 1991-ben Los Angelesbe költözött, ahol végül nemzetközi hírnevet szerzett.
Salma Hayek ötven fölött is olyan csúcsformában van, hogy azt a fiatalok is megírigyelhetik, s a fotói lenyűgözik a férfiakat.
