Rendkívüli

Brutális támadás érte Ukrajnát, megszólalt Zelenszkij

Brutális melleivel sokkol Sophie Aris – szexi privát képek

1 órája
Valószínűleg formás, kibuggyanó mellei és csodás mosolya győzték meg olvasóinkat. Az Origo látogatói közül a héten Sophie Aris képeire kattintottak a legtöbben.
Sophie Aris nem csak egy bomba testű fitneszmodell – ő az élő példa arra, hogy a kemény munka, a kitartás és az önszeretet mikre képesek. Egykor túlsúllyal küzdött, ma milliók követik elképesztő átalakulása miatt. Exrajztanárból bikiniversenyző lett, aztán anyuka – és közben végig dögös, inspiráló és piszkosul hiteles maradt.

Sophie Aris a súlyzók királynője most már az élet igazi izmait edzi: önazonosságot, elfogadást és női erőt.

