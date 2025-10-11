Hírlevél

Rendkívüli

Itt a totális ukrán fordulat, erre várt az egész világ!

bomba

Sophie combjai között nagyobb a feszültség, mint egy válóperen

Ez a négygyerekes anyuka jobban néz ki, mint a legtöbb húszéves. Sophie Guidolin teste olyan, akár egy fitneszplakát.
A fitneszcsaj, aki több figyelmet kap, mint egy izmos fenék a strandon. Sophie Guidolin: négygyerekes anyuka, edző, influenszer, és Insta-bomba, aki imádja posztolni az izmos combját meg a proteinpalacsintáit. Néha nagyobbat drámázik, mint egy valóságshow, de ettől csak még többen követik. Volt férj, új pasi, majd még újabb pasi – sosem unatkozik. Az élete egy reality, a teste meg egy fitneszplakát. Ha azt hiszed, egy anyuka nem lehet szexi, akkor még nem láttad Sophie-t!

