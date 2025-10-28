Huncutul pózol a kamerának a vadmacskatestű szőkeség – galéria

Tammy Hembrow ausztrál fitneszinfluenszer, vállalkozó és háromgyermekes édesanya, aki világszerte milliókat inspirál életmódjával.

Tammy Hembrow a fitnesz királynője

Fotó: ImagePressAgency/face to face / Northfoto

Az Instagramon több mint 17 millió követővel rendelkezik, ahol edzéseit, családi életét és saját márkáját, a Saski Collection fitneszruházati vonalat népszerűsíti. Tammy a fitnesz iránti szenvedélyét édesanyaként is megőrizte, testpozitív és őszinte tartalmaival sokak példaképévé vált.

Tammy Hembrow üzleti érzéke és következetessége révén nemcsak influenszerként, hanem sikeres üzletasszonyként is megállja a helyét. Tammy célja, hogy másokat is motiváljon az egészséges életmódra, önszeretetre és kitartásra.