Taroltak a hatalmas cicik: ez a vadmacska lett az Origo olvasóinak kattintásai alapján a hét Top csaja - mutatjuk!

Nikolbxg mostanra a közösségi média egyik legnagyobb jelensége lett: ahol megjelenik, ott a figyelem garantáltan rá tapad. Egyetlen fotóval képes beindítani a kommentcunamit, és lájkokban mérve már kisebb országokat is lekörözött. A követői szerint benne van minden, amitől az online világ pörög: önbizalom, játékosság és egy csipetnyi „na, ezt nem lehet tanulni” típusú kisugárzás.

Ha valaki tudja, hogyan kell trendet teremteni, az bizony Nikolbxg – a net új hullámának megtestesítője.