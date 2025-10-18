Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli!

Huh! Kiderült, mit mondott Trump Zelenszkijnek, amikor senki nem hallotta

önbizalom

Taroltak a hatalmas cicik: ez a vadmacska lett az Origo olvasóinak kattintásai alapján a hét Top csaja - mutatjuk!

17 perce
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Nagyot ment a héten a tökéletes, már-már robotnak tűnő modell fotógalériája az Origo látogatói közt. Nikolbxg egyenesen aratott, már ami a nézettséget illeti. Ő lett a hét nyertese.
Link másolása
Vágólapra másolva!
önbizalomkommentcunamimédiacici

Nikolbxg mostanra a közösségi média egyik legnagyobb jelensége lett: ahol megjelenik, ott a figyelem garantáltan rá tapad. Egyetlen fotóval képes beindítani a kommentcunamit, és lájkokban mérve már kisebb országokat is lekörözött. A követői szerint benne van minden, amitől az online világ pörög: önbizalom, játékosság és egy csipetnyi „na, ezt nem lehet tanulni” típusú kisugárzás.

Ha valaki tudja, hogyan kell trendet teremteni, az bizony Nikolbxg – a net új hullámának megtestesítője.

1 2 3
... 10
Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!