A hét bombázója az Origo olvasói szerint: Taylor hibátlan testén a bikini csupán jelzésértékű

Az aktuális hét Top modellje az olvasóink szerint egy Twitch-streamer lett. Taylor Jevaux nem véletlenül gyűjtötte be a legtöbb kattintást.

Instagram‑bombázó test, Twitch‑díva mosoly. Taylor Jevaux amerikai digitális tartalomkészítő és modell, aki Instagram‑profiljában már több százezer követőt gyűjtött össze. Twitch‑en is alkot – testfestésekkel, medencés live‑adásokkal és tech‑unboxolásokkal szórakoztatja rajongóit. Itt vannak Taylor Jevaux szexi képei: A bejegyzés megtekintése az Instagramon Taylor Jevaux (@taylorjevaux) által megosztott bejegyzés

