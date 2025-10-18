Történelmi pillanatok – Magyarország leggyönyörűbb helyszíne – Ön is készítene itt egy-két képet! – galéria

Hírlevél

A Halászbástya nemcsak Budapest látképének dísze, hanem egyfajta zarándokhely is: ide mindenki eljön, aki meg akarja örökíteni, hogy járt, ebben a gyönyörű városban. A 20. század során készült turistafotók sorozata most megmutatja, miért lett a magyar főváros legkedveltebb „háttérdíszlete”.
1902-ben készült el Schulek Frigyes tervei alapján, a Mátyás-templom felújításával párhuzamosan. A neoromán stílusú építmény nem védelmi célból épült – ahogy azt a neve sejteni engedné –, hanem díszítő és kilátó funkciót kapott: a múlt és a nemzeti történelem szimbolikus megidézése volt a cél.

1969
Fotó: Fortepan / Kereki Sándor

A Halászbástya – egy fotókeret, ami összeköt múltat és jelent

A 20. század során, főként turisták által egymásról készített fényképek különleges gyűjteménye idézi meg most a múltat.

A város ikonikus kilátóhelye az 1900-as évek eleje óta nemcsak az építészeti szépségével, hanem páratlan panorámájával is vonzza az embereket.

A most bemutatott képek a 20. század különböző évtizedeiből származnak, és egy olyan korszakot idéznek, amikor a fotó még kézzel fogható emlék volt: egy papírdarab, amit hazavittek, és amelyre ránézve felelevenedtek az emlékek.

Nézze meg képválogatásunkat! A képre kattintva feltárul a múlt, ahogyan soha még nem látta. 

1960
1962
1906

 

