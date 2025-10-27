Sikk, báj, hírnév – merészebbnél merészebb ruhakölteményekben léptek kifutóra kedvenc hírességeink – galéria

A mozi és a divat párbeszédére épült a Vogue World 2025 esemény Los Angelesben. A sztárok olyan ruhákban vonultak fel, amelyek az ikonikus filmszerepek, legendás jelmezek és kultikus karakterek világából merítettek ihletet. A Vogue World 2025 nem pusztán divatbemutató volt, hanem egy színpadi előadás is, amelyek a klasszikus filmek hangulatát idézték meg.

A gála nemcsak a csillogást, hanem a jótékonyságot is szolgálta, a jegyekből befolyt teljes összeg az Entertainment Community Fundot támogatja, amely az idei Los Angeles-i erdőtüzek által sújtott filmes és televíziós szakembereknek nyújt segítséget.