Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Nagy a baj! Riasztották a lengyel légierő vadászgépeit

Botrány

„Hogy tehették ezt veled?” – reagált a szövetség a magyar olimpikon meghurcolására

énekesnő

Zoë Kravitz olyan kívánatos, akár egy hamvas őszibarack – mutatjuk a képeket

1 órája
Olvasási idő: 5 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Feszes ruhák, kivágott felsők, és magabiztos testbeszéd. Zoë Kravitz nem takargatta a dögösségét, és ez a képeken is látszik.
Link másolása
Vágólapra másolva!
énekesnőmodellLenny Kravitzszínésznő

Zoë Kravitz, aki 1988. december 1-jén született, elismert amerikai színésznő, énekesnő és modell. Lenny Kravitz rockzenész és Lisa Bonet színésznő lánya, akik mindketten jelentős hatással voltak szórakoztatóipari karrierjére. Zoë színészi pályafutása tinédzserkorában kezdődött.

Zoë Kravitz
Zoë Kravitz amerikai színésznő, énekesnő, modell
Fotó: John Palmer /  Northfoto

  

Lenyűgöző színészi és zenei karrierje mellett Zoë Kravitz a divatvilágban is nevet szerzett magának. Sokoldalú karrierje és személyes stílusa továbbra is milliókat inspirál világszerte.

1 2 3
... 12
Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!