Zoë Kravitz olyan kívánatos, akár egy hamvas őszibarack – mutatjuk a képeket

Feszes ruhák, kivágott felsők, és magabiztos testbeszéd. Zoë Kravitz nem takargatta a dögösségét, és ez a képeken is látszik.
Zoë Kravitz, aki 1988. december 1-jén született, elismert amerikai színésznő, énekesnő és modell. Lenny Kravitz rockzenész és Lisa Bonet színésznő lánya, akik mindketten jelentős hatással voltak szórakoztatóipari karrierjére. Zoë színészi pályafutása tinédzserkorában kezdődött.
Lenyűgöző színészi és zenei karrierje mellett Zoë Kravitz a divatvilágban is nevet szerzett magának. Sokoldalú karrierje és személyes stílusa továbbra is milliókat inspirál világszerte.
