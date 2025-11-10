Hírlevél

szupertájfun

A Fung-wong szupertájfun mindent elsodort az útjából

A tájfun 1600 kilométer széles eső- és szélsávjával a Csendes-óceán felől érkezett. A hatóságok eddig két halálesetről tudnak.
A tájfun 1600 kilométer széles eső- és szélsávjával a Csendes-óceán felől vasárnap ért partot, röviddel azután, hogy egy előző tájfun legalább 224 ember halálát okozta a középső szigettartományokban. Ez a korábbi tájfun Vietnám felé haladt tovább, ahol legalább öten vesztették életüket. A helyi meteorológiai szolgálat szerint a vihar helyi idő szerint hétfőre virradóra haladt át a Fülöp-szigetekhez tartozó legnépesebb sziget, Luzon északi részén özönvízszerű esőzéssel és 230 kilométeres óránkénti sebességű széllökésekkel.

Cheng Quizon polgári védelmi tisztségviselő a DZBB rádió műsorában azt mondta, hogy Aurora tartományban, ahol a tájfun partot ért, áramkimaradások voltak, de a telefonvonalak még működnek.

Több repülőteret lezártak.

A katasztrófavédelmi hatóság szerint több mint 30 millió embert veszélyeztet a Fung-wong szupertájfun az országban.

A Fülöp-szigeteki parti őrség, a PCG felvételén az egység tagjai evakuálják a lakosságot a Fu-wong névre keresztelt szupertájfun érkezése előtt

 

