A hét legdögösebb csaja a gyönyörű, szőke countryénekes, Megan Moroney lett - mutatjuk a képeket

A hangja simogat, a megjelenése már-már törvénytelen. Megan Moroney dekoltázsától garantáltan mindenki beindul.
Megan Moroney gyorsan ismert névvé vált a countryzeneiparban, magával ragadó dalairól és szívből jövő történetmeséléséről ismert. Megan Moroney nemcsak countryénekesnőként hódít, hanem azzal a tipikus „lány a szomszédból, akibe mindig is bele voltál zúgva” kisugárzással, ami egyszerre ártatlan és veszedelmes.
A hamisítatlan déli báj, a hosszú szőke haj, és az a félmosoly, ami után csak annyit mondasz: „jó ég, ki ez a nő?”
Megan Moroney nem tolakszik, csak nem tudod elfelejteni, ha egyszer láttad.
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!