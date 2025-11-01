Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Fontos

Kaszás Nikolettet keresték ekkora összefogással, mint most ezt a miskolci asszonyt

Sport

Meghalt a rúdugrás korábbi világrekordere

countryénekesnő

A hét legdögösebb csaja a gyönyörű, szőke countryénekes, Megan Moroney lett - mutatjuk a képeket

45 perce
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
A hangja simogat, a megjelenése már-már törvénytelen. Megan Moroney dekoltázsától garantáltan mindenki beindul.
Link másolása
Vágólapra másolva!
countryénekesnőamerikaizeneipar

Megan Moroney gyorsan ismert névvé vált a countryzeneiparban, magával ragadó dalairól és szívből jövő történetmeséléséről ismert.  Megan Moroney nemcsak countryénekesnőként hódít, hanem azzal a tipikus „lány a szomszédból, akibe mindig is bele voltál zúgva” kisugárzással, ami egyszerre ártatlan és veszedelmes.

Megan Moroney
Megan Moroney a 2025-ös  American Music Awards díjátadón
Fotó: C Flanigan / Northfoto

 A hamisítatlan déli báj, a hosszú szőke haj, és az a félmosoly, ami után csak annyit mondasz: „jó ég, ki ez a nő?” 

Megan Moroney nem tolakszik, csak nem tudod elfelejteni, ha egyszer láttad.

1 2 3
... 10
Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!