A hét legdögösebb csaja a gyönyörű, szőke countryénekes, Megan Moroney lett - mutatjuk a képeket

Megan Moroney gyorsan ismert névvé vált a countryzeneiparban, magával ragadó dalairól és szívből jövő történetmeséléséről ismert. Megan Moroney nemcsak countryénekesnőként hódít, hanem azzal a tipikus „lány a szomszédból, akibe mindig is bele voltál zúgva” kisugárzással, ami egyszerre ártatlan és veszedelmes.

Megan Moroney a 2025-ös American Music Awards díjátadón

Fotó: C Flanigan / Northfoto

A hamisítatlan déli báj, a hosszú szőke haj, és az a félmosoly, ami után csak annyit mondasz: „jó ég, ki ez a nő?”