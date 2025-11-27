A brazil szupermodell dekoltázsa már önmagában is korhatáros tartalom – mutatjuk a szexi képeket

Alessandra Ambrosio, akinek a neve egyet jelent a divatvilággal, a brazíliai Erechim kisvárosában született. Feltűnő vonásaival és magával ragadó bájával már 12 évesen elkezdte modellkarrierjét, amikor beiratkozott egy modelltanfolyamra. Karrierje azonban csak akkor indult be, amikor megnyerte a brazíliai „Elite Model Look” versenyt, és a világ legrangosabb márkáival és tervezőivel kezdett dolgozni.

Alessandra Ambrosio brazil szupermodell

Fotó: Marilla Sicilia / Northfoto