A brazil szupermodell dekoltázsa már önmagában is korhatáros tartalom – mutatjuk a szexi képeket

Ez az elragadó test nem egyszerűen egy modellé – ez exportcikk Brazíliából. Alessandra Ambrosio maga a tömény erotika.
Alessandra Ambrosio, akinek a neve egyet jelent a divatvilággal, a brazíliai Erechim kisvárosában született. Feltűnő vonásaival és magával ragadó bájával már 12 évesen elkezdte modellkarrierjét, amikor beiratkozott egy modelltanfolyamra. Karrierje azonban csak akkor indult be, amikor megnyerte a brazíliai „Elite Model Look” versenyt, és a világ legrangosabb márkáival és tervezőivel kezdett dolgozni.
Alessandra Ambrosio pályafutása során bebizonyította, hogy több mint egy szupermodell, számos tehetséget és jóindulattal teli szívet tud felmutatni.
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!