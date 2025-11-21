Mellbedobással ad mattot a gyönyörű sakkozó – mutatjuk a képeket

Alexandra Botez élénk személyiségével és intellektuális képességeivel a sakk és a streaming világának kiemelkedő alakjává vált. Csúcsbesorolással rendelkező női sakkmester, aki közvetítéseiről ismert, stratégiai briliánsságával és lebilincselő kommentárjaival 1,3 millió követőt örvendeztet meg olyan platformokon, mint a Twitch és a YouTube.

Nővérével, Andreával együtt Alexandra Botez globális jelenséggé változtatta a sakktartalmakat, és a játékosok új generációját inspirálta.