Alig takarta a falatnyi bikini a Miss Universe 2025 szépségeinek buja idomait – galéria

A versenyzők ezúttal élénk színekben és modern fazonokban léptek a kifutóra, a trendeket pedig egyértelműen a neon árnyalatok, a magasított derekú fazonok és a klasszikus egyrészesek uralták. A közönség hatalmas ovációval fogadta a bemutatót, a színpadon pedig olyan energikus koreográfia zajlott, amelyre a szervezők már hetekkel korábban sokat sejtetően utaltak.

A szakértők szerint a fürdőruhás kör továbbra is az egyik legfontosabb állomás, hiszen itt derül ki igazán, ki tudja magabiztosan és természetesen kezelni a rivaldafényt.

Végül Fatima Bosch (Mexikó) emelhette magasba a koronát, mellett a második helyen Praveenar Singh (Thaiföld), míg a harmadik helyen Stephany Adriana Abasali Nasser (Venezuela) végzett.