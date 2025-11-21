Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Ultimátumot kapott Zelenszkij: eddig kell aláírnia a békemegállapodást

Tragédia

Hatalmas lángokkal csapódott földbe egy vadászgép a Dubai Air Show-n – videó

Miss Universe 2025

Alig takarta a falatnyi bikini a Miss Universe 2025 szépségeinek buja idomait – galéria

4 órája
Olvasási idő: 2 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
A 74. Miss Universe nemzetközi szépségverseny döntője idén is látványos pillanatokat hozott, de a legnagyobb figyelem hagyományosan a fürdőruhás bemutatót övezte. A versenyzők sorra mutatták be sportos, mégis elegáns darabjaikat, miközben a zsűri a magabiztosságot, a színpadi jelenlétet és az összhangot értékelte.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Miss Universe 2025bemutatóovációfürdőruha

A versenyzők ezúttal élénk színekben és modern fazonokban léptek a kifutóra, a trendeket pedig egyértelműen a neon árnyalatok, a magasított derekú fazonok és a klasszikus egyrészesek uralták. A közönség hatalmas ovációval fogadta a bemutatót, a színpadon pedig olyan energikus koreográfia zajlott, amelyre a szervezők már hetekkel korábban sokat sejtetően utaltak.
A szakértők szerint a fürdőruhás kör továbbra is az egyik legfontosabb állomás, hiszen itt derül ki igazán, ki tudja magabiztosan és természetesen kezelni a rivaldafényt.

Végül Fatima Bosch (Mexikó) emelhette magasba a koronát, mellett a második helyen Praveenar Singh (Thaiföld), míg a harmadik helyen Stephany Adriana Abasali Nasser (Venezuela) végzett.

Nemzetközi szépségverseny Thaiföldön, NemzetköziszépségversenyThaiföldön, 74. Miss Universe nemzetközi szépségverseny, Miss Universe 2025, MissUniverse2025, döntő, bikini, fürdőruha
Nemzetközi szépségverseny Thaiföldön, NemzetköziszépségversenyThaiföldön, 74. Miss Universe nemzetközi szépségverseny, Miss Universe 2025, MissUniverse2025, döntő, bikini, fürdőruha
Nemzetközi szépségverseny Thaiföldön, NemzetköziszépségversenyThaiföldön, 74. Miss Universe nemzetközi szépségverseny, Miss Universe 2025, MissUniverse2025, döntő, bikini, fürdőruha
Nemzetközi szépségverseny Thaiföldön, NemzetköziszépségversenyThaiföldön, 74. Miss Universe nemzetközi szépségverseny, Miss Universe 2025, MissUniverse2025, döntő, bikini, fürdőruha
Nemzetközi szépségverseny Thaiföldön, NemzetköziszépségversenyThaiföldön, 74. Miss Universe nemzetközi szépségverseny, Miss Universe 2025, MissUniverse2025, döntő, bikini, fürdőruha
Nemzetközi szépségverseny Thaiföldön, NemzetköziszépségversenyThaiföldön, 74. Miss Universe nemzetközi szépségverseny, Miss Universe 2025, MissUniverse2025, döntő, bikini, fürdőruha
Nemzetközi szépségverseny Thaiföldön, NemzetköziszépségversenyThaiföldön, 74. Miss Universe nemzetközi szépségverseny, Miss Universe 2025, MissUniverse2025, döntő, bikini, fürdőruha
Nemzetközi szépségverseny Thaiföldön, NemzetköziszépségversenyThaiföldön, 74. Miss Universe nemzetközi szépségverseny, Miss Universe 2025, MissUniverse2025, döntő, bikini, fürdőruha
Nemzetközi szépségverseny Thaiföldön, NemzetköziszépségversenyThaiföldön, 74. Miss Universe nemzetközi szépségverseny, Miss Universe 2025, MissUniverse2025, döntő, bikini, fürdőruha
Nemzetközi szépségverseny Thaiföldön, NemzetköziszépségversenyThaiföldön, 74. Miss Universe nemzetközi szépségverseny, Miss Universe 2025, MissUniverse2025, döntő, bikini, fürdőruha
Nemzetközi szépségverseny Thaiföldön, NemzetköziszépségversenyThaiföldön, 74. Miss Universe nemzetközi szépségverseny, Miss Universe 2025, MissUniverse2025, döntő, bikini, fürdőruha
Nemzetközi szépségverseny Thaiföldön, NemzetköziszépségversenyThaiföldön, 74. Miss Universe nemzetközi szépségverseny, Miss Universe 2025, MissUniverse2025, döntő, bikini, fürdőruha
Nemzetközi szépségverseny Thaiföldön, NemzetköziszépségversenyThaiföldön, 74. Miss Universe nemzetközi szépségverseny, Miss Universe 2025, MissUniverse2025, döntő, bikini, fürdőruha
Nemzetközi szépségverseny Thaiföldön, NemzetköziszépségversenyThaiföldön, 74. Miss Universe nemzetközi szépségverseny, Miss Universe 2025, MissUniverse2025, döntő, bikini, fürdőruha
Nemzetközi szépségverseny Thaiföldön, NemzetköziszépségversenyThaiföldön, 74. Miss Universe nemzetközi szépségverseny, Miss Universe 2025, MissUniverse2025, döntő, bikini, fürdőruha
Nemzetközi szépségverseny Thaiföldön, NemzetköziszépségversenyThaiföldön, 74. Miss Universe nemzetközi szépségverseny, Miss Universe 2025, MissUniverse2025, döntő, bikini, fürdőruha
Nemzetközi szépségverseny Thaiföldön, NemzetköziszépségversenyThaiföldön, 74. Miss Universe nemzetközi szépségverseny, Miss Universe 2025, MissUniverse2025, döntő, bikini, fürdőruha
Nemzetközi szépségverseny Thaiföldön, NemzetköziszépségversenyThaiföldön, 74. Miss Universe nemzetközi szépségverseny, Miss Universe 2025, MissUniverse2025, döntő, bikini, fürdőruha
Nemzetközi szépségverseny Thaiföldön, NemzetköziszépségversenyThaiföldön, 74. Miss Universe nemzetközi szépségverseny, Miss Universe 2025, MissUniverse2025, döntő, bikini, fürdőruha
Nemzetközi szépségverseny Thaiföldön, NemzetköziszépségversenyThaiföldön, 74. Miss Universe nemzetközi szépségverseny, Miss Universe 2025, MissUniverse2025, döntő, bikini, fürdőruha
Nemzetközi szépségverseny Thaiföldön, NemzetköziszépségversenyThaiföldön, 74. Miss Universe nemzetközi szépségverseny, Miss Universe 2025, MissUniverse2025, döntő, bikini, fürdőruha
Nemzetközi szépségverseny Thaiföldön, NemzetköziszépségversenyThaiföldön, 74. Miss Universe nemzetközi szépségverseny, Miss Universe 2025, MissUniverse2025, döntő, bikini, fürdőruha
Nemzetközi szépségverseny Thaiföldön, NemzetköziszépségversenyThaiföldön, 74. Miss Universe nemzetközi szépségverseny, Miss Universe 2025, MissUniverse2025, döntő, bikini, fürdőruha
Nemzetközi szépségverseny Thaiföldön, NemzetköziszépségversenyThaiföldön, 74. Miss Universe nemzetközi szépségverseny, Miss Universe 2025, MissUniverse2025, döntő, bikini, fürdőruha
Nemzetközi szépségverseny Thaiföldön, NemzetköziszépségversenyThaiföldön, 74. Miss Universe nemzetközi szépségverseny, Miss Universe 2025, MissUniverse2025, döntő, bikini, fürdőruha
Nemzetközi szépségverseny Thaiföldön, NemzetköziszépségversenyThaiföldön, 74. Miss Universe nemzetközi szépségverseny, Miss Universe 2025, MissUniverse2025, döntő, bikini, fürdőruha
Nemzetközi szépségverseny Thaiföldön, NemzetköziszépségversenyThaiföldön, 74. Miss Universe nemzetközi szépségverseny, Miss Universe 2025, MissUniverse2025, döntő, bikini, fürdőruha
Nemzetközi szépségverseny Thaiföldön, NemzetköziszépségversenyThaiföldön, 74. Miss Universe nemzetközi szépségverseny, Miss Universe 2025, MissUniverse2025, döntő, bikini, fürdőruha
Galéria: Képeken a Miss Universe 2025 döntőjének fürdőruhás bemutatója
1/28
Laura Gnjatovic horvát szépségkirálynő a döntőben

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!