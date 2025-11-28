Amanda Seyfried olyan finom, mint egy lassan olvadó eperparfé – egyre jobban kívánod

Lélegzetelállító szépsége és angyali mosolya mögött valami egészen más is lapul: szikrázó erotika. Amanda Seyfried, a „Mamma Mia!” bájos sztárja nemcsak a filmvásznon varázsol, hanem minden fotón olyan érzéki energiát áraszt, amit nem lehet tanítani.

Amanda Seyfried amerikai színésznő, énekesnő és modell. Szűk családi környezetben nőtt fel, gyermekmodellként kezdte pályafutását a rivaldafényben, majd az 1990-es évek végén színészi pályára állt. Színészi karrierje mellett a zeneiparban is nyomot hagyott. Amanda Seyfried színésznő, énekesnő

Fotó: Photo Press Service / BESTIMAGE / Northfoto Pályafutása során Amanda Seyfried számos jelölést és díjat kapott alakításaiért, többek között Oscar-díjra is jelölték. Most megmutatjuk a legcsábítóbb arcát –galéria. A bejegyzés megtekintése az Instagramon Amanda Seyfried💛 (@mingey) által megosztott bejegyzés

