Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli!

Putyin kemény ultimátumot adott Zelenszkijnek – vérfagyasztó

Látta már?

Putyin rábólintott: Magyarország megkapta, amiért Orbán Viktor Moszkvába utazott

színésznő

Amanda Seyfried olyan finom, mint egy lassan olvadó eperparfé – egyre jobban kívánod

51 perce
Olvasási idő: 5 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Lélegzetelállító szépsége és angyali mosolya mögött valami egészen más is lapul: szikrázó erotika. Amanda Seyfried, a „Mamma Mia!” bájos sztárja nemcsak a filmvásznon varázsol, hanem minden fotón olyan érzéki energiát áraszt, amit nem lehet tanítani.
Link másolása
Vágólapra másolva!
színésznőénekesnőMamma Miafilmvászon

Amanda Seyfried amerikai színésznő, énekesnő és modell. Szűk családi környezetben nőtt fel, gyermekmodellként kezdte pályafutását a rivaldafényben, majd az 1990-es évek végén színészi pályára állt. Színészi karrierje mellett a zeneiparban is nyomot hagyott. 

AMANDA SEYFRIED at the 16th Governors Awards held in the Ray Dolby Ballroom at Ovation Hollywood in Los Angeles.
Amanda Seyfried színésznő, énekesnő
Fotó: Photo Press Service / BESTIMAGE /  Northfoto

Pályafutása során Amanda Seyfried számos jelölést és díjat kapott alakításaiért, többek között Oscar-díjra is jelölték. Most megmutatjuk a legcsábítóbb arcát –galéria.

1 2 3
... 12
Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!