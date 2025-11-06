Hihetetlenül szexi képeken a sorozatsztár – ezeket a képeket látnia kell! – galéria

Karizmatikus tekintet, hosszú lábak, markáns arcél és az a fajta kisugárzás, ami nem kéri, hanem követeli a figyelmet. Angie Harmon minden megjelenése olyan, mint egy lassú, mélyen erotikus mozdulat.

Angie Harmon a 90-es években modellként dolgozott, most pedig televíziós sztár, miután szerepelt a „Baywatch Nights” és a „Law & Order” című sorozatokban. Édesanyja görög származású, édesapja pedig ír, skót és cherokee őslakos amerikai felmenőkkel rendelkezik. Angie Harmon, amerikai színésznő

Angie Harmon a klasszikus, elegáns dögösség iskolapéldája:

