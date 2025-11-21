Lenge ruhák, szexi pózok – így mutatta meg magát a szupermodell – képgaléria

A gyönyörű orosz–amerikai szupermodell egyszerre hozza a jeges és a forró hatást. Anne Vjalicina szemmel fagyaszt, testtel éget.
Anne Vjalicina, más néven Anne V. fiatalon került be a divatvilágba – azóta pedig olyan márkák arca lett, mint a Chanel, a Dior vagy a Victoria's Secret. A Sports Illustrated legendás bikinis lapszámainak visszatérő sztárja.
Anne Vjalicina elegáns, de közben épp annyira veszélyes, mint egy túl mély dekoltázs villanása a vörös szőnyegen.
