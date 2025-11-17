Hírlevél

Megtörte a csendet a NASA: kiderült az igazság a 3I/ATLAS-ról

Nagy-Budapest

152 éve nyerte el mai formáját Budapest – lenyűgöző képeken a főváros múltja

1 órája
Olvasási idő: 2 perc
Budapest egyesítésének évfordulóját ünnepeljük ma, a város pedig minden részletében őrzi a 152 évvel ezelőtti nagy pillanat örökségét. Galériánkban megmutatjuk, hogyan változott a főváros azóta — ikonikus utcák, régi fotók és különleges történetek segítségével.
Nagy-BudapestéletfővárosvároshatárMagyarország

1873. november 17-én Pest, Buda és Óbuda hivatalosan is egyesült, létrehozva azt a fővárost, amely ma Magyarország szíve. A döntés célja az volt, hogy a gyorsan fejlődő települések együtt, egységes irányítással válhassanak igazi nagyvárossá — ez pedig olyan lendületet adott Budapestnek, amely alapjaiban formálta át az ország modern történelmét.

Az egyesítés történetéről itt olvashat többet.

Nézze meg elképesztő képeken a város elmúlt 152 évét:

 

