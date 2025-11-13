Camila Cabello mindent megmutat, mindegy, hogy bikinben van vagy hosszú ruhában

Camila Cabello kubai-amerikai énekesnő és dalszerző, aki a Fifth Harmony lánycsapat tagjaként vált ismertté, majd szólókarrierbe kezdett. 1997-ben született Havannában, később az USA-ba költözött. Olyan slágerekkel vált világhírűvé, mint a Havana, Señorita és Never Be the Same.

Camila Cabello, kubai-amerikai énekesnő

Fotó: Doug Peters / Northfoto

Camila Cabello egyedi hangja és latin zenei hatásai meghatározzák stílusát. Emellett aktívan szerepel jótékonysági kezdeményezésekben is.