Camila Cabello mindent megmutat, mindegy, hogy bikinben van vagy hosszú ruhában

Vadító és elegáns egyszerre. Camila Cabello bebizonyította, hogy imádják a rajongók.
Camila Cabello kubai-amerikai énekesnő és dalszerző, aki a Fifth Harmony lánycsapat tagjaként vált ismertté, majd szólókarrierbe kezdett. 1997-ben született Havannában, később az USA-ba költözött. Olyan slágerekkel vált világhírűvé, mint a Havana, Señorita és Never Be the Same.
Camila Cabello egyedi hangja és latin zenei hatásai meghatározzák stílusát. Emellett aktívan szerepel jótékonysági kezdeményezésekben is.
