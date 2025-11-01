Színek, maszkok és csontvázak: látványos felvonulással készült Mexikóváros a halottak napjára – galéria

Mexikóváros utcáit karneváli hangulat lepte el: dobszó, virágfüzérek, és a jellegzetes, koponyára festett arcok. A Catrinas Parade – vagyis a Catrinák felvonulása – minden évben a halottak napját megelőző legfontosabb esemény, amely egyszerre tisztelgés az elmúlás és az élet szépsége előtt.

Catrinas Parade: több ezer jelmezes vett részt a parádén az észak-amerikai fővárosban

Fotó: AFP/Rodrigo Oropeza

A halottak napja Mexikó egyik legfontosabb nemzeti ünnepe, amelyet az UNESCO az emberiség szellemi kulturális örökségének részévé nyilvánított.

Az ünnep lényege, hogy a családok ilyenkor nem siratják, hanem vendégül látják elhunyt szeretteik lelkét, oltárokat készítenek, kedvenc ételeiket és italukat helyezik el rajtuk, és virágokkal – elsősorban narancsszínű bársonyvirággal – díszítik az otthonaikat.

A Catrinas Parade mára nemcsak a mexikóiak, hanem a világ minden tájáról érkező turisták egyik kedvenc látványossága lett. A szervezők szerint a 2025-ös parádé az eddigi legnagyobb volt – a résztvevők között helyi közösségek, művészek és iskolák is felvonultak.

A halál nem a vég, hanem az élet folytatása más formában

– mondta egy résztvevő a helyi sajtónak, miközben virágokkal díszített kalapját igazította.