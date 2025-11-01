Hírlevél

Fontos

Mexikóváros

Színek, maszkok és csontvázak: látványos felvonulással készült Mexikóváros a halottak napjára – galéria

55 perce
Október 26-án látványos és színes felvonulással vette kezdetét Mexikóvárosban a halottak napját megelőző ünnepi időszak. A Catrinas Parade idén is több tízezer látogatót vonzott.
MexikóvárosHalottak napjaMexikóeseménycsaládlélekünnep

Mexikóváros utcáit karneváli hangulat lepte el: dobszó, virágfüzérek, és a jellegzetes, koponyára festett arcok. A Catrinas Parade – vagyis a Catrinák felvonulása – minden évben a halottak napját megelőző legfontosabb esemény, amely egyszerre tisztelgés az elmúlás és az élet szépsége előtt.

Ilyen volt a Catrinas Parade Mexikóvárosban, halottak napja, halottaknapja, Mexikó, galéria, 2025
Catrinas Parade: több ezer jelmezes vett részt a parádén az észak-amerikai fővárosban
Fotó: AFP/Rodrigo Oropeza

A halottak napja Mexikó egyik legfontosabb nemzeti ünnepe, amelyet az UNESCO az emberiség szellemi kulturális örökségének részévé nyilvánított.

Az ünnep lényege, hogy a családok ilyenkor nem siratják, hanem vendégül látják elhunyt szeretteik lelkét, oltárokat készítenek, kedvenc ételeiket és italukat helyezik el rajtuk, és virágokkal – elsősorban narancsszínű bársonyvirággal – díszítik az otthonaikat.

A Catrinas Parade mára nemcsak a mexikóiak, hanem a világ minden tájáról érkező turisták egyik kedvenc látványossága lett. A szervezők szerint a 2025-ös parádé az eddigi legnagyobb volt – a résztvevők között helyi közösségek, művészek és iskolák is felvonultak.

A halál nem a vég, hanem az élet folytatása más formában

 – mondta egy résztvevő a helyi sajtónak, miközben virágokkal díszített kalapját igazította.

Ilyen volt a Catrinas Parade Mexikóvárosban, halottak napja, halottaknapja, Mexikó, galéria, 2025
Ilyen volt a Catrinas Parade Mexikóvárosban, halottak napja, halottaknapja, Mexikó, galéria, 2025
Ilyen volt a Catrinas Parade Mexikóvárosban, halottak napja, halottaknapja, Mexikó, galéria, 2025
Ilyen volt a Catrinas Parade Mexikóvárosban, halottak napja, halottaknapja, Mexikó, galéria, 2025
Ilyen volt a Catrinas Parade Mexikóvárosban, halottak napja, halottaknapja, Mexikó, galéria, 2025
Ilyen volt a Catrinas Parade Mexikóvárosban, halottak napja, halottaknapja, Mexikó, galéria, 2025
Ilyen volt a Catrinas Parade Mexikóvárosban, halottak napja, halottaknapja, Mexikó, galéria, 2025
Ilyen volt a Catrinas Parade Mexikóvárosban, halottak napja, halottaknapja, Mexikó, galéria, 2025
Ilyen volt a Catrinas Parade Mexikóvárosban, halottak napja, halottaknapja, Mexikó, galéria, 2025
Ilyen volt a Catrinas Parade Mexikóvárosban, halottak napja, halottaknapja, Mexikó, galéria, 2025
Ilyen volt a Catrinas Parade Mexikóvárosban, halottak napja, halottaknapja, Mexikó, galéria, 2025
Ilyen volt a Catrinas Parade Mexikóvárosban, halottak napja, halottaknapja, Mexikó, galéria, 2025
Ilyen volt a Catrinas Parade Mexikóvárosban, halottak napja, halottaknapja, Mexikó, galéria, 2025
Ilyen volt a Catrinas Parade Mexikóvárosban, halottak napja, halottaknapja, Mexikó, galéria, 2025
Ilyen volt a Catrinas Parade Mexikóvárosban, halottak napja, halottaknapja, Mexikó, galéria, 2025
Ilyen volt a Catrinas Parade Mexikóvárosban, halottak napja, halottaknapja, Mexikó, galéria, 2025
Ilyen volt a Catrinas Parade Mexikóvárosban, halottak napja, halottaknapja, Mexikó, galéria, 2025
Ilyen volt a Catrinas Parade Mexikóvárosban, halottak napja, halottaknapja, Mexikó, galéria, 2025
Galéria: Képeken a Catrinas Parade Mexikóvárosban
Ilyen volt a Catrinas Parade Mexikóvárosban

 

