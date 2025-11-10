Christina Aguilera keblei nagyobbat szólnak, mint bármelyik refrénje – mutatjuk a képeket

A popdíva már rég nem a kislányos hangjáról ismert – sokkal inkább arról a testől, ami egyre inkább úgy néz ki, mintha direkt férfiak fantáziáihoz öntötték volna. Christina Aguilera a csábítás nagymestere.

Vágólapra másolva!

Christina Aguilera, ez az erőteljes énekesnő, aki lenyűgöző hangterjedelméről és a magas hangok könnyed kiejtéséről ismert, a 90-es évek végén szerzett először hírnevet a tinipop szenzációk hullámának részeként. Christina Aguilera, énekesnő

Fotó: Billy Bennight Christina Aguilera folyamatosan változó frizuráival – a platinaszőke fürtöktől a tűzvörös tincsekig – és merész sminkjeinek hajlamával a szépségvilág befolyásos alakjává vált. A bejegyzés megtekintése az Instagramon Christina Aguilera (@xtina) által megosztott bejegyzés

A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!