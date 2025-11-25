Hírlevél

színésznő

Hollywood kebelkirálynője – mutatjuk Christina Hendricks dögös képeit

A hollywoodi nőiesség időtlen ikonja. Christina Hendricks telt, klasszikus formái és lehengerlő kisugárzása miatt sokan a filmipar legdúsabb keblű sztárjaként emlegetik.
színésznő

A vörös szépség eleganciája és magabiztossága minden megjelenését deluxe látvánnyá emeli. Legyen szó mélyen szabott estélyiről, testhez simuló szaténról vagy ikonikus vörös rúzsról, Christina Hendricks mindig egyszerre dögös, kifinomult és uralkodó jelenlétű.

Christina Hendricks
Christina Hendricks amerikai színésznő
Fotó: CraSH

Christina Hendricks, amerikai színésznő és egykori modell, nem csupán feltűnő megjelenéséről ismert, hanem kivételes tehetségéről is. Hat Emmy díj-jelölést kapott, s megszilárdította helyét Hollywood elitjében.

