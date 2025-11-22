A vadító influenszer nem szégyenlős – mellei szinte kibuggyannak a ruhából – mutatjuk a képeit!

Az amerikai divatinfluenszer és tartalomkészítő a TikTok és az Instagram platformokon vált ismertté egyedi, maximalista és gyakran merész stílusával. Clara Perlmutter önkifejezésként tekint az öltözködésre, és követőit is erre ösztönzi.

Clara Perlmutter gyakran mutat be egyedi és kreatív ruhakombinációkat. A stílushoz való félelem nélküli hozzáállása és őszintesége inspiráló és szeretett személyiséggé tette a divat- és influenszer közösségben. Clara Perlmutter sokak szerint maga a divat anarchistája. A bejegyzés megtekintése az Instagramon clara perlmutter (@tinyjewishgirl) által megosztott bejegyzés

