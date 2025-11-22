Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli!

Van bőr a képükön: Az EU vezetői átírták Trump béketervét, majd elküldték Washingtonba

influenszer

A vadító influenszer nem szégyenlős – mellei szinte kibuggyannak a ruhából – mutatjuk a képeit!

4 órája
Olvasási idő: 5 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Az amerikai divatinfluenszer és tartalomkészítő a TikTok és az Instagram platformokon vált ismertté egyedi, maximalista és gyakran merész stílusával. Clara Perlmutter önkifejezésként tekint az öltözködésre, és követőit is erre ösztönzi.
Link másolása
Vágólapra másolva!
influenszerdivatérzékruhakombináció

Clara Perlmutter gyakran mutat be egyedi és kreatív ruhakombinációkat. A stílushoz való félelem nélküli hozzáállása és őszintesége inspiráló és szeretett személyiséggé tette a divat- és influenszer közösségben.

Clara Perlmutter sokak szerint maga a divat anarchistája.

1 2 3
... 13
Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!