A brit színésznő szinte mindent megmutat, a mellei uralják a fotóit – szexi képek

A gyönyörű brit modell, színésznő és táncos nem csak a kifutón és kamerák előtt ragyog. Daisy Jelley a mozdulatokkal is kommunikál.
Daisy Jelley balettalapokkal és modellalkattal érkezett az Instagram reflektorfényébe, és azóta nincs visszaút. Minden képen valószínűtlenül finom, mégis kíméletlenül vonzó. A csípőív, a vállak vonala, a tekintet – mind úgy komponálva, mint egy mozdulatba csomagolt vizuális sláger.
Daisy Jelley nemcsak mutat, de tudja is, mit vált ki. És ezt pontosan ott, ahol már senki nem néz félre.
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!