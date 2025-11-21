A brit színésznő szinte mindent megmutat, a mellei uralják a fotóit – szexi képek

Daisy Jelley balettalapokkal és modellalkattal érkezett az Instagram reflektorfényébe, és azóta nincs visszaút. Minden képen valószínűtlenül finom, mégis kíméletlenül vonzó. A csípőív, a vállak vonala, a tekintet – mind úgy komponálva, mint egy mozdulatba csomagolt vizuális sláger.

Daisy Jelley, brit színésznő, modell

Fotó: Doug Peters

Daisy Jelley nemcsak mutat, de tudja is, mit vált ki. És ezt pontosan ott, ahol már senki nem néz félre.