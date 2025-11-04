Meghalt Dick Cheney, az Egyesült Államok korábbi alelnöke – élete képekben

Cheney, teljes nevén Richard Bruce Cheney 1941. január 30-án született a Nebraska állambeli Lincolnban. Politikai pályáját 1969-ben kongresszusi gyakornokként kezdte, 1975-től két éven át a Fehér Ház kabinetfőnökeként dolgozott Gerald Ford elnök mellett. 1979-1989 között a Kongresszus tagja volt Wyoming állam képviseletében. 1989-től, George Bush elnökké választását követően 4 éven keresztül védelmi miniszter volt, így az első öbölháború idején is ő irányította a Pentagont. George W. Bush 2000-es elnökké választása után, 2001 januárjától 2009 januárjáig alelnökként dolgozott.