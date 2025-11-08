Dua Lipa mindössze egy falatnyi bikiniben mutatja magát - képgaléria

A mellei úgy feszülnek, mintha azt mondanák: „igen, pontosan ide nézz". Dua Lipa, a világszár énekesnő elvarázsol a testével.
Dua Lipa, a Londonból származó, koszovói-albán gyökerekkel rendelkező, szoborszerű énekes-dalszerző egyedi, mély hanggal rendelkezik, amely megkülönbözteti őt a többi popelőadótól. Merész divatérzéke és feltűnő vonásai múzsává tették neves fotósok és tervezők számára egyaránt.
Dua Lipa háromszoros Grammy-díjas énekesnő, számos slágerlistás dallal a háta mögött folyamatosan újraértelmezi a modern popzene határait, miközben mágneses szépségével rabul ejti a közönséget.
