Dua Lipa mindössze egy falatnyi bikiniben mutatja magát - képgaléria

Dua Lipa, a Londonból származó, koszovói-albán gyökerekkel rendelkező, szoborszerű énekes-dalszerző egyedi, mély hanggal rendelkezik, amely megkülönbözteti őt a többi popelőadótól. Merész divatérzéke és feltűnő vonásai múzsává tették neves fotósok és tervezők számára egyaránt.

Dua Lipa, többszörös Grammy-díjas énekesnő

Fotó: Photo Image Press / Northfoto