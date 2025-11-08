Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli!

Brüsszel újabb támadást indított Oroszország ellen – brutális megtorlást eszeltek ki

grammy

Dua Lipa mindössze egy falatnyi bikiniben mutatja magát - képgaléria

1 órája
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
A mellei úgy feszülnek, mintha azt mondanák: „igen, pontosan ide nézz". Dua Lipa, a világszár énekesnő elvarázsol a testével.
Link másolása
Vágólapra másolva!
grammyszoborszerűvilágszárénekesnő

Dua Lipa, a Londonból származó, koszovói-albán gyökerekkel rendelkező, szoborszerű énekes-dalszerző egyedi, mély hanggal rendelkezik, amely megkülönbözteti őt a többi popelőadótól. Merész divatérzéke és feltűnő vonásai múzsává tették neves fotósok és tervezők számára egyaránt. 

Dua Lipa, énekesnő
Dua Lipa, többszörös Grammy-díjas énekesnő
Fotó: Photo Image Press / Northfoto

Dua Lipa háromszoros Grammy-díjas énekesnő, számos slágerlistás dallal a háta mögött folyamatosan újraértelmezi a modern popzene határait, miközben mágneses szépségével rabul ejti a közönséget.

1 2 3
... 11
Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!