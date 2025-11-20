Hírlevél

Rendkívüli

Ultimátumot kapott Zelenszkij: eddig kell aláírnia a békemegállapodást

Tragédia

Hatalmas lángokkal csapódott földbe egy vadászgép a Dubai Air Show-n – videó

Dubai airshow

Bemutatták a világ leghalálosabb fegyvereit – mutatjuk őket

A 2025-ös Dubai Airshow negyedik napján ismét megtelt a kiállítótér, ahol a légi közlekedés, a hadiipar és az űripar legfrissebb fejlesztéseit mutatták be. A szervezők szerint az idei rendezvény minden eddiginél nagyobb hangsúlyt fektet az újgenerációs technológiákra.
A dubai airshow idei programja több mint 1 500 kiállítót, 200 statikus és dinamikus repülőgépes bemutatót, valamint 12 szakmai konferenciát vonultat fel, ahol 450 nemzetközi szakértő osztja meg véleményét az iparág átalakulásáról. A rendezvényen első pillanattól kezdve érzékelhető volt, hogy a repülés jövője a fókuszpontjába került, miközben az iparág a fenntarthatóságtól a mesterséges intelligenciáig számos technológiai áttörést mutat be.

Dubai airshow: új technológiák és légi mobilitás a 2025-ös bemutató negyedik napján
Fotó: Bloomberg

A kiállítás egyik legnagyobb újítása az idén kibővített űr- és űrtechnológiai pavilon, ahol űripari vállalatok és állami ügynökségek demonstrálják a legújabb műholdas fejlesztéseket, a mélyűri kutatási projekteket és az új meghajtási rendszereket. Emellett külön szekciót kapott az úgynevezett légi mobilitás, amely a városi közlekedés jövőjének kulcsterületeként jelenik meg, autonóm légijárművekkel és elektromos meghajtású prototípusokkal.

Innováció minden hangárban, minden kifutón

A dubai airshow szervezői szerint a 2025-ös év mérföldkő az iparág szempontjából: a kiállítótér minden pontján látható, hogy az innováció és a digitalizáció új korszakot nyit a légi közlekedésben. A látogatók megismerkedhetnek a legújabb pilótafülke-technológiákkal, a fenntartható üzemanyagokat támogató rendszerekkel, valamint a légvédelmi és dróntechnológiai fejlesztésekkel is.

A repülőgépek statikus bemutatóin idén különösen nagy figyelmet kapnak a következő generációs utasszállítók és a harci repülőgépek modernizációs programjai. A repülőtéri kifutó felett pedig egész nap látványos repülési demonstrációk zajlanak, amelyek a sebesség, a manőverezhetőség és a technológiai fejlettség határait feszegetik.

A szakértők szerint a dubai airshow továbbra is a világ egyik legfontosabb iparági találkozóhelye, ahol az üzleti döntéshozók és a technológiai újítók egyaránt formálják a globális repülés jövőjét.

Az Egyesült Arab Emírségek Légierő és Légvédelem műrepülő csapatának, a Fursan Al Emaratnak a tagjai az új kínai Hongdu L-15 "Falcon" fejlett kiképző repülőgéppel repülnek

 

