Cowboycsizma, vörös rúzs és kivillanó cicik – Ella Langley tudja, hogy őrjítse meg a férfiakat – szexi fotók

Így néz ki a country új sztárja a színpadon és azon túl. Ella Langley egy alabamai farmról került a reflektorfénybe, amit a hangja mellett bombázó külsejének is köszönhet.
Az Alabama állambeli Hope Hullban született Ella Langley, a feltűnő vörösesbarna hajáról és bohém-sikkes stílusáról ismert, vonzó countryénekesnő továbbra is nagy sikert arat a zeneiparban. 

Ella Langley
Ella Langley, countryénekesnő
Fotó: Jason Moore

Ella Langley egyszerre vad és sebezhető, ő az a countryénekesnő, akiről még sokat hallunk.

