Ellie Zeiler combjai olyan hosszúak, hogy mire végignézed, már el is felejted, hol kezdődtek

Ellie Zeiler amerikai influenszer, tartalomgyártó, TikTok-sztár, aki gyorsan népszerűvé vált a TikTokon lebilincselő táncvideóinak, divattippjeinek és a széles közönséget megszólító, könnyen befogadható tartalmainak köszönhetően. Természetes karizmája és egyedi stílusa segített neki erős és elkötelezett követőtábort kiépíteni a platformon.

Fotó: Jeffrey Mayer/JTM Photos / Northfoto