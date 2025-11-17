Melleit villantja Emma Watson, a Harry Potter boszorkánya – mutatjuk a képeket

A frizura klasszikus, a dekoltázs mély, a ruha vakmerő. A képeken Emma Watson felnőtt verziója, ami nagyon is működik.

Emma Watson színésznő a kortárs filmművészet egyik legbefolyásosabb alakja. Párizsban született, de szülei válása után ötéves korától Angliában nőtt fel. Emma Watson, a Harry Potter sztárja

Fotó: Doug Peters A színészet iránti érdeklődése korán felébredt, s Emma Watson áttörése már fiatalon bekövetkezett, amikor Hermione Granger szerepét kapta J. K. Rowling Harry Potter filmsorozatában. A bejegyzés megtekintése az Instagramon Emma Watson (@emmawatson) által megosztott bejegyzés

