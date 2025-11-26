A bombázó kanadai színésznő ledobta a gátlásait – és a ruhadarabjait is – mutatjuk a képeket

A nő, akitől minden férfi elveszíti a fejét. Amikor Emmanuelle Chriqui belép a képbe, nincs többé józanság.
Emmanuelle Chriqui, ez a gyönyörű színésznő olyan természetes, ösztönös erotikát áraszt, amit nem lehet tanulni - ez benne van a mozdulataiban, a tekintetében, abban, ahogy a kamera elé áll.
Emmanuelle Chriqui, marokkói származású kanadai színésznő, évek óta lenyűgözi a közönséget tehetségével és bájával. 1975. december 10-én született a quebeci Montrealban, és az ontariói Markhamben nőtt fel, ahol már fiatalon rákapott a színészetre.
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!