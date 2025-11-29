Hírlevél

Fotó

Teljes érdektelenségbe fulladt Magyar Péter tüntije

DPK

Szem nem maradt szárazon: Radics Gigi csodálatos előadását látni kell! – videó

MHSZ

Extrém sportok az államszocializmusban – galéria

41 perce
Olvasási idő: 2 perc
70 éve jött létre a Magyar Honvédelmi Szövetség (MHSZ). A legfontosabb feladata az volt, hogy a dolgozó népet, de elsősorban az ifjúságot a Szovjetunió iránti hűségre és hazafiasságra nevelje. Közben azért a síeléstől a búvárkodáson át az ejtőernyőzésig számos extrém sporttal is megismertette a fiatalokat.
MHSZextrém sportokállamszocializmus

A Magyar Honvédelmi Szövetség több mint három évtizeden át formálta a magyar társadalom honvédelmi szemléletét: megalakulásától kezdve a katonai előképzés, az ifjúság nevelése, a különböző technikai sportok és a tömegsport népszerűsítése állt a középpontban.

Az MHSZ keretei között tízezrek sajátították el az ejtőernyőzés, a lövészet, a rádiótechnika vagy épp a motoros sport alapjait. Azonban a legtöbb ember számára azért vált ismertté, mert csak itt lehetett jogosítványt szerezni.

Az MHSZ 1989-ben szűnt meg, ám öröksége máig érezhető: az egykori tagok ma is meghatározó élményként emlegetik a szervezet programjait, sok sportág hazai bázisát pedig az általa kialakított műhelyek alapozták meg.

Képgalériánk ezt a korszakot idézi fel.

Galéria: Extrém sportok, katonai célok – képválogatás az MHSZ archívumából
1/28
Nehézbúvár az óbudai gázgyár előtti Duna-parton 1965-ben

 

 

 

