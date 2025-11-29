Extrém sportok az államszocializmusban – galéria

A Magyar Honvédelmi Szövetség több mint három évtizeden át formálta a magyar társadalom honvédelmi szemléletét: megalakulásától kezdve a katonai előképzés, az ifjúság nevelése, a különböző technikai sportok és a tömegsport népszerűsítése állt a középpontban.

Az MHSZ keretei között tízezrek sajátították el az ejtőernyőzés, a lövészet, a rádiótechnika vagy épp a motoros sport alapjait. Azonban a legtöbb ember számára azért vált ismertté, mert csak itt lehetett jogosítványt szerezni.

Az MHSZ 1989-ben szűnt meg, ám öröksége máig érezhető: az egykori tagok ma is meghatározó élményként emlegetik a szervezet programjait, sok sportág hazai bázisát pedig az általa kialakított műhelyek alapozták meg.

Képgalériánk ezt a korszakot idézi fel.