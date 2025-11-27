Lenge topok, kőkemény mellek – a mexikói modell testének minden porcikája életveszélyes

A valóságshow-k tüzes bombázója, aki nem ismer határokat. Florita Diaz, a dögös szépség pontosan tudja, mivel tartsa tűzben a férfiak fantáziáját: formás test, szexi ruhák, és az a tipikus „nézz rám, de ne érj hozzám” kisugárzás, amitől minden józan gondolat elszáll.

Florita Diaz mexikói modell és valóságshow-személyiség. Legismertebb szereplése a Love Island USA harmadik évadából ismert. Akár bikiniben feszít a medenceparton, akár egy lenge felső csúszik veszélyesen a válláról, Florita Diaz maga a forróvérű kísértés. Galériánkban most a legmerészebb oldalát mutatjuk meg. View this post on Instagram A post shared by Flower (@floritadiaz_)

