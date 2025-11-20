Füst, hamu, káosz, így néz ki most a kitört Semeru vulkán környéke

Kelet-Jáva mentőszolgálata többtucatnyi alkalmazottal dolgozott a veszélyben lévő lakosság evakuálásán. A vulkán közelében élő 956 embert iskolákban, mecsetekben és kormányzati épületekben helyezték el. Folyik a kutatás az esetleg csapdába került emberek után, hogy őket is ki tudják menteni. Az indonéziai vulkanológiai hivatal felvételein látható, hogy a vulkán kráteréből feltörő hatalmas forró hamufelhő beborította a hegy lejtőit. A 3676 méter magas Semeru Indonézia mintegy 130 aktív vulkánjának egyike. A szigetekből álló ország a Tűzgyűrűnek nevezett, szeizmikusan aktív törésvonal mellett helyezkedik el.