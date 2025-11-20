Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Ultimátumot kapott Zelenszkij: eddig kell aláírnia a békemegállapodást

Tragédia

Hatalmas lángokkal csapódott földbe egy vadászgép a Dubai Air Show-n – videó

vulkán kitörés

Füst, hamu, káosz, így néz ki most a kitört Semeru vulkán környéke

Tegnap, 13:39
Olvasási idő: 2 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
A Semeru vulkán tízszer lövellt ki magából lávát és kőzetdarabokat, amelyek mintegy 13 kilométer távolságban csapódtak be a hegy lejtőin. Több mint 900 embert evakuáltak Jáva szigetén a Semeru vulkán kitörése miatt.
Link másolása
Vágólapra másolva!
vulkán kitörésJávaSemeruIndonézia

Kelet-Jáva mentőszolgálata többtucatnyi alkalmazottal dolgozott a veszélyben lévő lakosság evakuálásán. A vulkán közelében élő 956 embert iskolákban, mecsetekben és kormányzati épületekben helyezték el. Folyik a kutatás az esetleg csapdába került emberek után, hogy őket is ki tudják menteni. Az indonéziai vulkanológiai hivatal felvételein látható, hogy a vulkán kráteréből feltörő hatalmas forró hamufelhő beborította a hegy lejtőit. A 3676 méter magas Semeru Indonézia mintegy 130 aktív vulkánjának egyike. A szigetekből álló ország a Tűzgyűrűnek nevezett, szeizmikusan aktív törésvonal mellett helyezkedik el.

INDONESIA-VOLCANO
Vulkánkitörés Indonéziában
Vulkánkitörés Indonéziában
INDONESIA-VOLCANO
Vulkánkitörés Indonéziában
Vulkánkitörés Indonéziában
Vulkánkitörés Indonéziában
Vulkánkitörés Indonéziában
Vulkánkitörés Indonéziában
Vulkánkitörés Indonéziában
Vulkánkitörés Indonéziában
Vulkánkitörés Indonéziában
Vulkánkitörés Indonéziában
Vulkánkitörés Indonéziában
Vulkánkitörés Indonéziában
Vulkánkitörés Indonéziában
Vulkánkitörés Indonéziában
INDONESIA-VOLCANO
Galéria: A Semeru vulkán kitörése Jáva szigetén
1/18
Légifelvétel a Semeru vulkán kitörésekor

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!